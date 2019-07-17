Karadeniz’de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karadeniz’de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti

Rusya’nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi’de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Karadeniz’de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti - Sayfa 1

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan ve yaz dönemlerinin en çok turist çeken şehirlerinden Soçi’de hortum felaketi yaşandı.

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Karadeniz’de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti - Sayfa 2

Soçi’nin Karadeniz kıyılarında çıkan hortum kısa sürede şehrin sahillerini vurdu.

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Karadeniz’de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti - Sayfa 3

Hortum içine aldığı her şeyi fırlatarak felakete neden oldu.

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Karadeniz’de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti - Sayfa 4

Yaşanan hortum felaketi Soçi sahillerinin yanı sıra Adler sahillerinde de etkili oldu.

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