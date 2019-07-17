Karadeniz’de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti
İhlas Haber Ajansı
Rusya’nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi’de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan ve yaz dönemlerinin en çok turist çeken şehirlerinden Soçi’de hortum felaketi yaşandı.
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Soçi’nin Karadeniz kıyılarında çıkan hortum kısa sürede şehrin sahillerini vurdu.
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Hortum içine aldığı her şeyi fırlatarak felakete neden oldu.
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Yaşanan hortum felaketi Soçi sahillerinin yanı sıra Adler sahillerinde de etkili oldu.
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