Karadeniz'de 500 metrekarede 2 bin 500 atık çıktı
TÜRKİYE, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'i tehdit eden deniz çöpleri ve mikroplastik (5 milimetreden daha küçük plastik parçacıkları) kirliliğine karşı ortak mücadele başlattı. Yürütülen projede pilot bölge seçilen Trabzon'un Sürmene ve Of ilçelerinde deniz kıyısında 500 metrekarelik alandaki kirlilik araştırmasında maske, yüz perdesi gibi tıbbi atıklar dahil 2 bin 500 atık tespit edildi.
Deniz çöpleri ve mikroplastik kirliliğine karşı Karadeniz'e kıyısı olan Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ın da katılımıyla ortak mücadele başlatıldı.
'Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma' projesine Türkiye'de Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi dahil oldu.
Yürütülen projede pilot bölge seçilen Trabzon'un Sürmene ve Of ilçelerinin deniz kıyısında 500 metrekarelik alanda yapılan kirlilik araştırmasında maske ve yüz perdesi gibi tıbbi atıklar dahil 2 bin 500 atık tespit edildi.
Karadeniz'i tehdit eden deniz çöplerinin tespit edilerek azaltmasının ve farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı çalışmada denizdeki atıkların yüzde 80’lik kısmının plastik olduğu belirlendi.