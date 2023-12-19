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Karadeniz Karasu'yu parça parça yutuyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Karadeniz Karasu'yu parça parça yutuyor

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinin sahil kesiminde devam eden kıyı erozyonu etkisini artırdı. Hırçın Karadeniz’in parça parça yuttuğu ilçede taş dolgu ile erozyonun önüne geçilmesi planlanıyor.

Karadeniz Karasu'yu parça parça yutuyor

Hafta sonu meydana gelen yağış ve etkili olan rüzgarın ardından kıyı erozyonu Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde etkisini artırdı. 

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Karadeniz Karasu'yu parça parça yutuyor

Kıyı erozyonu bölgede bulunan işletme ve evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. 

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Karadeniz Karasu'yu parça parça yutuyor

Hırçın Karadeniz’in parça parça yuttuğu ilçede ekipler, Sahil Park’ın duvarına kadar dayanan dalgalara taş dolgu ile önlem almaya çalışıyor.

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Karadeniz Karasu'yu parça parça yutuyor
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