Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışa dikkat! Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayınlandı. 3 bölge için yağış uyarısı yapılırken diğer yerlerde hava sıcaklıkları yükseliyor. İşte il il beklenen hava durumu ve en yükseliyor.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Yurt genelinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile batısında yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'da da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkıyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık
BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 27, Az bulutlu, açık ve rüzgarlı