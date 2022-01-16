Karadeniz gazını taşıyacak boruların ilk etabı Filyos Limanı'na getirildi
TÜRKİYE'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabı Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirildi. Keşfin gerçekleştiği 2020'de dünya genelinde deniz keşifleri arasında ilk sırada yer alan Sakarya Gaz Sahası'ndaki işlemler gece gündüz demeden devam ediyor.
Geçen yıl temmuz ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ateşini yaktığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar sürüyor.
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Bakan Dönmez'in yakından takip ettiği inşa çalışmalarında bir aşama daha kaydedildi.
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Keşfin yapıldığı noktadan gazı karaya taşıyacak deniz altı boruların sevkiyatı başladı.
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Deniz tabanındaki açık üretim tesisi ile karadaki doğal gaz işleme tesisini birleştirecek boruların ilk etabı Filyos Limanı'na getirildi.
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