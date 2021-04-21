Karaciğer yağlanması belirtileri karaciğer yağlanması nasıl geçer?

Karaciğer yağlanması genellikle yoğun alkol ve sigara kullanımı, yetersiz aktivite ve sağlıksız beslenme gibi nedenlere bağlı olarak yaşanıyor. Zararlı alışkanlıklar karaciğerde yağlanma miktarını artırıyor ve bu da rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Toplumdaki artık her 4-5 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülmektedir.