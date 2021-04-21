Karaciğer yağlanması belirtileri karaciğer yağlanması nasıl geçer?
Karaciğer yağlanması, karaciğerde olması gerekenden fazla yağ hücrelerinin birikmesidir. Peki karaciğer yağlanması belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Bu soruların yanıtı haberimizde.
Karaciğer yağlanması genellikle yoğun alkol ve sigara kullanımı, yetersiz aktivite ve sağlıksız beslenme gibi nedenlere bağlı olarak yaşanıyor. Zararlı alışkanlıklar karaciğerde yağlanma miktarını artırıyor ve bu da rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Toplumdaki artık her 4-5 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülmektedir.
Karaciğer yağlanması belirtileri
Karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer hastalığı oluşan nadir vakalarda ciltte çeşitli belirtiler görülebilir. Kaşıntı ve kaşıntıya bağlı olarak gelişen kızarıklıklar meydana gelebilir.
Yine pullanma da karaciğer yağlanması ve sirozun ciltteki bazı belirtilerinden biridir. Bu tarz sorunlar yaşayan kişilerin en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna gitmeleri tavsiye edilmektedir. Bunlar haricinde sirozun belirtileri arasında:
- İştah kaybı,
- Kilo kaybı,
- Halsizlik,
- Yorgunluk,
- Burun kanaması,
- Sarı cilt ve gözler,
- Cildin altında görünen ağ benzeri damar grupları,
- Karın ağrısı,
- Karın şişmesi,
- Bacaklarda şişme,
- Erkeklerde meme büyümesi,
- Kafa karışıklığı bulunur.