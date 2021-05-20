BIST 1.452
DOLAR 8,37
EURO 10,23
ALTIN 503,84

Karaciğer nasıl çalışır? Karaciğerinizin çalışmadığını gösteren 10 işaret!

Karaciğer nasıl çalışır? Karaciğerinizin çalışmadığını gösteren 10 işaret!

Karaciğer vücudumuzun en büyük organıdır ve nerdeyse 500’den fazla hayati fonksiyonuyla sağlığımız için büyük önem taşır. Ancak eğer karaciğeriniz doğru çalışmıyorsa bu 10 belirtiyi görebilirsiniz...

Karaciğer nasıl çalışır? Karaciğerinizin çalışmadığını gösteren 10 işaret!

Karaciğerin işlevi nedir?

Kandaki toksinleri temizlemek, vücudun detoks sistemine yardımcı olmak, sindirime yardımcı olan safra salgısını üretmek gibi karaciğerin ortalama 500’e yakın görevi vardır. Protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler ve ilaçların vücutta işlem görmesine yardımcı olması ve kanın pıhtılaşmasında rol oynaması da görevleri arasındadır.

112
Karaciğer nasıl çalışır? Karaciğerinizin çalışmadığını gösteren 10 işaret!

Kendi kendini yenileyen tek organ

Karaciğer, bir kısmı hasar gördüğünde veya çıkarıldığında kendini yenileyen ve büyüyen tek organımızdır. Bu sebeple insanlar karaciğerlerinin bir bölümü için donör olabiliyorlar ve organ bağışı yapabiliyorlar.

212
Karaciğer nasıl çalışır? Karaciğerinizin çalışmadığını gösteren 10 işaret!

Karaciğerinizin doğru çalışmadığını gösteren belirtilerden bazıları şunlardır:

İştah kaybı

Karaciğeriniz zarar gördüyse safra üretemez ve besinler ve yağlar sindirilemez. Düzgün sindirilemeyen besinler ise iştah kaybına ve sağlıksız kilo kaybına yol açar.

312
Karaciğer nasıl çalışır? Karaciğerinizin çalışmadığını gösteren 10 işaret!

Yorgun ve zayıf hissetmek

Eğer 8 saatlik bir uyku ve sağlıklı bir kahvaltı sonrasında bile kendiniz yorgun hissediyorsanız vücudunuzda ters giden bir şeyler var demektir ve sorun büyük ihtimalle karaciğerdedir. Karaciğer düzgün çalışmadığı zaman vücudumuzun geri kalanı düzgün çalışmak için gereğinden fazla enerji harcar. Ayrıca karaciğer toksinlerden kurtulamadığı için de vücut faaliyetler yavaşlar. Sonuç olarak sürekli bir yorgunluk hissederseniz.

412