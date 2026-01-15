Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı
Oyuncu Ufuk Özkan uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor. Hastanede tedavi gören ve organ nakli için donör bekleyen Ufuk Özkan'ı Geniş Aile dizisindeki rol arkadaşları ziyaret etti. İşte Ufuk Özkan'ın son hali...
"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan Ufuk Özkan, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı.
Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle mücadele eden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Umut Özkan, açıklamasında; "Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi.
Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz." ifadelerini kullanmıştı.