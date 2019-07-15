Karabük’teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesinde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), kendisine balta ile saldıran Recep Uysal (60) ve oğlu Cüneyt Uysal’ı (18) tabancayla vurarak öldürmüştü.