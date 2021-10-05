Karabük'te üretiliyor tıpta kullanılıyor! Fiyatını duyan inanamadı: Kuveyt Katar Dubai sıraya girdi
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan safranın hasadına başlandı.
Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Safran, ilçede yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor.
Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan safranın çiçekleri toplanıyor.
Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.
Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, “6 yıldır 27 dekara yakın bir alanda safran üretimi yapıyoruz. Bu yıl da 1 Ekim itibarıyla çiçeklenmeye başladı." dedi.