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Karabük'te üretiliyor tıpta kullanılıyor! Fiyatını duyan inanamadı: Kuveyt Katar Dubai sıraya girdi

Demirören Haber Ajansı
Karabük'te üretiliyor tıpta kullanılıyor! Fiyatını duyan inanamadı: Kuveyt Katar Dubai sıraya girdi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan safranın hasadına başlandı.

Karabük'te üretiliyor tıpta kullanılıyor! Fiyatını duyan inanamadı: Kuveyt Katar Dubai sıraya girdi

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Safran, ilçede yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor. 

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Karabük'te üretiliyor tıpta kullanılıyor! Fiyatını duyan inanamadı: Kuveyt Katar Dubai sıraya girdi

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan safranın çiçekleri toplanıyor.

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Karabük'te üretiliyor tıpta kullanılıyor! Fiyatını duyan inanamadı: Kuveyt Katar Dubai sıraya girdi

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

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Karabük'te üretiliyor tıpta kullanılıyor! Fiyatını duyan inanamadı: Kuveyt Katar Dubai sıraya girdi

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, “6 yıldır 27 dekara yakın bir alanda safran üretimi yapıyoruz. Bu yıl da 1 Ekim itibarıyla çiçeklenmeye başladı." dedi.

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