Karabük'te üretilen bitki Arapların vazgeçilmezi kilosu 30 bin TL

Adını Karabük’ün Safranbolu ilçesinden alan Safran bitkisi dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Birçok faydası olduğu bilinen bu bitki, satıcıları tarafından tek tek cımbızla seçiliyor. Son bahar çiçeği olarak da adlandırılan Safran bitkisi kendi miktarının 100 bin katı suyu sarı renge boyuyor. Öte yandan bu bitkinin, Araplarda vazgeçilmez bir kültür olduğu belirtilirken pilava da konuluyor.