Karabük'te üretilen bitki Arapların vazgeçilmezi kilosu 30 bin TL
KARABÜK'te üretilen Safran bitkisi, boyalara renk vermede kullanılırken anti tümör özelliğiyle de binbir derde deva oluyor.
Adını Karabük’ün Safranbolu ilçesinden alan Safran bitkisi dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Birçok faydası olduğu bilinen bu bitki, satıcıları tarafından tek tek cımbızla seçiliyor. Son bahar çiçeği olarak da adlandırılan Safran bitkisi kendi miktarının 100 bin katı suyu sarı renge boyuyor. Öte yandan bu bitkinin, Araplarda vazgeçilmez bir kültür olduğu belirtilirken pilava da konuluyor.
Anti tümör görevi de görüyor
Anti tümör özelliği olduğu da bilinen bitkinin hasadı Ekim ve Kasım aylarında çok ince bir işçilik ile yapılıyor. Güncel olarak kilosu 30 bin Türk lirası olan Safran bitkisi vatandaşlar tarafından gram ile alınıyor.
"Araplarda yaygın kullanılan bir kültürdür"
Aktarlık yapan Sefa Korkmaz,“Safran bitkisi kendi mevcut ağırlığının 100 bin kat daha fazlasını boyama etkisine sahip. Bunun için boya sanayisinde çok yüksek oranda kullanılıyor. Aynı şekilde baharat olarak, tat verici baharat olarak da tercih ediliyor. Genelde Araplarda yaygın bir şekilde kullanılan bir kültürdür. Sarartıcı özelliği olduğundan ötürü pilavlara katılabiliyor’’ şeklinde konuştu.
Korkmaz, aynı zamanda bitkinin yurtdışında genelde; Fransa, İtalya ve Belçika kısımlarında bilinen bir bitki olduğunu söyleyerek, ülkemizde de Safranbolu’da bilinen ve yetişen bir bitki olduğunu dile getirdi.