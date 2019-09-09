Karabük'te polis aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde istinat duvarının üzerindeki toprak sette görülen aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olma ihtimaline karşı polis 3 gün boyunca nöbet tuttu. Yerinden sökülen aslan figürü incelenmek üzere Kastamonu Müze Müdürlüğüne götürülürken, figürü bir heykeltıraşın yaptığı üzerinde duruluyor.
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesi Deretarla Sokak’tan, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde, geçen vatandaşlar istinat duvarı üzerinde toprak sette aslan figürlü kaya parçasını fark etti.
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Vatandaşlar tarihi eser olabileceğini değerlendirip polise haber verdi.
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Gelen polis ekibi, tarihi eser olma ihtimalini değerlendirerek üzerine naylonla örtüp, güvenlik önlemi aldı.
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Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, durumu Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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