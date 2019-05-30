Karabük'te markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı
KARABÜK'te kar maskesi ve tabancayla girdiği markette soygun girişiminde bulunan ve çalışanlar ile müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y. (58) tutuklandı. "Şansımı denedim ama olmadı" diyen H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.
KARABÜK’te silahıyla bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede tutuklandığını öğrenince gözyaşlarına boğulan şahıs, izlediği filmlerden esinlenerek şansını denemek için böyle bir olaya giriştiğini söyledi.
Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bir markete kafasında kar maskesi elinde kuru sıkıdan bozma silahla girerek soygun girişiminde bulunan H.Y. (51), kaçmaya çalıştığı sırada market çalışanlarının ve vatandaşların müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edilmişti.
Şansını denemek istemiş
Emniyette ifadesi alınan H.Y.’nin yaptığından pişman olduğunu, izlediği filmlerden esinlenerek şansını denemek için böyle bir girişimde bulunduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi.