Karabük'te kına gecesinde maganda kurşunuyla vurulan kişi öldü
Demirören Haber Ajansı
KARABÜK'te sokaktaki kına gecesinde ateşlenen silahtan çıkan kurşunla karnından vurulan 47 yaşındaki Yunus Yıldız, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Göller köyünün muhtarı C.K. (36), silahı ateşlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, dün akşam, Eflani'ye bağlı Çelebiler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta Tevfik Kalaycı için düzenlenen kına gecesine katılan Yunus Yıldız'ın karnına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşun isabet etti.
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Ağır yaralanan Yıldız, çevredekilerce hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan, evli ve 2 çocuk babası Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, silahı ateşlediği iddia edilen Göller köyünün muhtarı C.K.'yi gözaltına aldı.
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Olay yerinde yapılan inceleme sonucu kurusıkıdan çıkan çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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