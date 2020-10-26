Karabük'te kilosu 40 bin liradan satılıyor! Yurt dışından görmeye geliyorlar
KARABÜK'te yetişen safran UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Hasadına başlanan safran, tarlalarda ziyaretçilerini ağırlıyor. Merak edenler yurt dışından gelerek kilosu 40 bin lira olan baharatı yerinde görüyor.
KARABÜK Safranbolu ilçesine bağlı Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 25 dönümlük safran tarlaları fotoğraf tutkunlarının ve turistlerin vazgeçilmezi arasında yer alarak, doğal plato oldu.
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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan safran tarlaları, ilçede turizmin önemli bir noktası haline geldi.
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Dünyanın en pahalı baharatı: 16 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretimi yapılan safran bitkisi, kilosu 40 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.
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Ağustos ayında ekimi yapılan ve Ekim-Kasım aylarında hasadı yapılan, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan safranın geçtiğimiz gün ilk hasadına başlanmıştı.
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