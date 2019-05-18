Karabük'te feci kaza 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Karabük'te feci kaza 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Karabük'te feci kaza 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Sayfa 1

KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde gerçekleşen kaza, saat 19.30 sıralarında Ovacık ilçesi Ortaca köyü mevkiinde meydana geldi.

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Karabük'te feci kaza 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Sayfa 2

 Ovacık yönüne giden Mehmet Arslan (52) yönetimindeki 78 BT 912 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sedat Akbıyık yönetimindeki 18 AAF 900 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Karabük'te feci kaza 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Sayfa 3

 Kazada Mehmet Arslan, Kezban Arslan (51), Muratcan Arslan (13) ile diğer otomobilin sürücüsü Sedat Akbıyık (38) ve Erdal Topukara (47) yaralandı.

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Karabük'te feci kaza 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Sayfa 4

Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan Mehmet Arslan yolda yaşamını yitirdi.

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