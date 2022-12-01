Karabük'te acı olay! Çelik kapı sonu oldu: Sökmeye çalışırken feci şekilde can verdi!

Mahalle Muhtarı Hüseyin Yavuz, "Bu evler kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltıldı. İnsanlar buradaki evlerini Karabük Belediyesine teslim etti. Oradaki arkadaşlar da teslim edilen evlere işaret koydu. Ev sahiplerine bu evlerdeki pencere ve kapıları sökün dediler. Lazım olanı kendilerine aldılar, lazım olmayanları da sattı.