Karabük'te 180 bin liralık kira borcu olan esnafın yaptığı işe bak

"Şu olay Karabük'teki esnafın yüz karası"

Büyük bir terbiyesizlik olduğunu ifade eden Coşkun, "2015 yılında burayı kiraya verdik. 5 senelik kiracımızdı. Ben böyle bir şey görmedim. Giriş kapısını alıp gitmişler. İçerideki kapıları alıp gitmişler. Lavaboları kırmışlar. Mermerleri, fayansları kırmışlar. Bilerek bir zarar var. Elektrik kablolarını tamamen sökmüşler. Binamın kullanılmaması için ne gerekiyorsa yapmışlar. Kendilerinden şikayetçiyiz. Durumu adli makamlara söyleyeceğiz. Şu olay Karabük’teki esnafın yüz karası" dedi.