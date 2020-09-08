Karabük'te 180 bin liralık kira borcu olan esnafın yaptığı işe bak
KARABÜK'te 3 yıldır kira ödemeyen sözde esnaf, dükkan sahibi tarafından icra yoluyla çıkarıldı. Kira borcu 180 bin liraya ulaşan şahıs, iddiaya göre, iş yerine zarar verdi. Bununla da kalmayan Altuğ G., iş yeri kapısını söküp yanında götürdü...
Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Coşkun, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde bulunan dükkanını 2015 yılında Altuğ G.'ye kiraya verdi. Perde üzerine dükkan işleten ve iki yıl kira ödeyen Altuğ G., son 3 yıldır kira ödemedi. A.G'nin 3 yıllık 180 bin lira kira borcu birikirken, Coşkun kiracıdan borcunu ödeyerek dükkanı boşaltmasını istedi.
Hem zarar verdi hem de kapıyı söküp gitti
Ancak kiracıyla anlaşamayan Coşkun, icra yoluyla Altuğ G.'yi çıkardı. Pazar günü dükkanı boşaltan A.G; kalebodur, fayans ve duvarlar ile lavabolara zarar verirken, iş yerinin kapısını da sökerek alıp gitti.
Avukatını aradı, şikayetçi oldu
Pazartesi günü iş yerine gelen Coşkun, dükkanın kapısı olmadığını ve içeride büyük bir zarar olduğunu görünce avukatını arayarak kiracıdan şikayetçi oldu.
"Şu olay Karabük'teki esnafın yüz karası"
Büyük bir terbiyesizlik olduğunu ifade eden Coşkun, "2015 yılında burayı kiraya verdik. 5 senelik kiracımızdı. Ben böyle bir şey görmedim. Giriş kapısını alıp gitmişler. İçerideki kapıları alıp gitmişler. Lavaboları kırmışlar. Mermerleri, fayansları kırmışlar. Bilerek bir zarar var. Elektrik kablolarını tamamen sökmüşler. Binamın kullanılmaması için ne gerekiyorsa yapmışlar. Kendilerinden şikayetçiyiz. Durumu adli makamlara söyleyeceğiz. Şu olay Karabük’teki esnafın yüz karası" dedi.