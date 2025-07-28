Karabük yangını son durum! 6 gündür 3'er saat uyku ile müdahaleye devam
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 gün önce başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Çoğunlukla sarp, eğimi dik ve yüksek bölgelerde yayılım gösteren yangınlara zorlu araziye rağmen müdahale eden ekipler, 6 gündür günlük 3'er saat uykuyla nöbetleşe çalışarak büyük kararlılık ve azim gösteriyor.
Ülkenin akciğerleri olarak tabir edilen doğal zenginliğin korunması için 6 gündür bölgede fedakarca çalışan orman ekipleri, alevlerin ortasındaki mücadelelerini AA muhabirine anlattı.
Çukurköy Bicikler Mahallesi kısmında günlerdir yangının evlere sıçramaması için mücadele veren Adana ekiplerinden Mustafa Şahin, AA muhabirine, mesleklerinin zor olduğunu belirterek, 3 gündür bölgede alevlerle mücadele ettiğini anlattı. Şahin, "Arazi zor fakat mücadelemiz devam ediyor. Yangınla mücadele eden tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.
İzmir ekibinden Ali Kırbıyık da yangının 2. günü geldiklerini aktararak, "Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Allah razı olsun vatandaşlardan, devletimizden, herkesten." diye konuştu.