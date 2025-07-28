Karabük yangını son durum! 6 gündür 3'er saat uyku ile müdahaleye devam

Çukurköy Bicikler Mahallesi kısmında günlerdir yangının evlere sıçramaması için mücadele veren Adana ekiplerinden Mustafa Şahin, AA muhabirine, mesleklerinin zor olduğunu belirterek, 3 gündür bölgede alevlerle mücadele ettiğini anlattı. Şahin, "Arazi zor fakat mücadelemiz devam ediyor. Yangınla mücadele eden tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.