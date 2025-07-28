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Karabük yangını son durum! 6 gündür 3'er saat uyku ile müdahaleye devam

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Karabük yangını son durum! 6 gündür 3'er saat uyku ile müdahaleye devam

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 gün önce başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Karabük yangını son durum! 6 gündür 3'er saat uyku ile müdahaleye devam - Resim: 1

Çoğunlukla sarp, eğimi dik ve yüksek bölgelerde yayılım gösteren yangınlara zorlu araziye rağmen müdahale eden ekipler, 6 gündür günlük 3'er saat uykuyla nöbetleşe çalışarak büyük kararlılık ve azim gösteriyor.

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Karabük yangını son durum! 6 gündür 3'er saat uyku ile müdahaleye devam - Resim: 2

Ülkenin akciğerleri olarak tabir edilen doğal zenginliğin korunması için 6 gündür bölgede fedakarca çalışan orman ekipleri, alevlerin ortasındaki mücadelelerini AA muhabirine anlattı.

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Karabük yangını son durum! 6 gündür 3'er saat uyku ile müdahaleye devam - Resim: 3

Çukurköy Bicikler Mahallesi kısmında günlerdir yangının evlere sıçramaması için mücadele veren Adana ekiplerinden Mustafa Şahin, AA muhabirine, mesleklerinin zor olduğunu belirterek, 3 gündür bölgede alevlerle mücadele ettiğini anlattı. Şahin, "Arazi zor fakat mücadelemiz devam ediyor. Yangınla mücadele eden tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.

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Karabük yangını son durum! 6 gündür 3'er saat uyku ile müdahaleye devam - Resim: 4

İzmir ekibinden Ali Kırbıyık da yangının 2. günü geldiklerini aktararak, "Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Allah razı olsun vatandaşlardan, devletimizden, herkesten." diye konuştu.

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