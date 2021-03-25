Karabiberim klibiyle ünlenen İlknur Soydaş'ın son hali olay oldu!
Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısının klibinde yer almasıyla üne kavuşan İlknur Soydaş'ın son hali beğeni topladı. Soydaş, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.
Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle akıllara kazınan İlknur Soydaş, iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmayı tercih etti.
2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini ayağını çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş'ın son hali merak konusu oldu.
Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çeken güzel isim sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar da yapıyor.
İşte İlknur Soydaş'ın son hali...