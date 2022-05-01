Kara Tahta setinde talihsiz olay! Hastanelik olan Furkan Andıç ameliyat oldu: Sağlık durumu...
TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta setinde talihsiz olay yaşayan Furkan Andıç hastanelik oldu.
Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri esnasında talihsiz bir kaza yaşamıştı
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Andıç, sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtılmıştı.
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Oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
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Ünlü oyuncuya doktorları 10 gün istirahat etmesini uygun gördü.
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