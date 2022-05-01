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Kara Tahta setinde talihsiz olay! Hastanelik olan Furkan Andıç ameliyat oldu: Sağlık durumu...

Kara Tahta setinde talihsiz olay! Hastanelik olan Furkan Andıç ameliyat oldu: Sağlık durumu...

TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta setinde talihsiz olay yaşayan Furkan Andıç hastanelik oldu.

Kara Tahta setinde talihsiz olay! Hastanelik olan Furkan Andıç ameliyat oldu: Sağlık durumu...

Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri esnasında talihsiz bir kaza yaşamıştı

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Kara Tahta setinde talihsiz olay! Hastanelik olan Furkan Andıç ameliyat oldu: Sağlık durumu...

Andıç, sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtılmıştı.

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Kara Tahta setinde talihsiz olay! Hastanelik olan Furkan Andıç ameliyat oldu: Sağlık durumu...

Oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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Kara Tahta setinde talihsiz olay! Hastanelik olan Furkan Andıç ameliyat oldu: Sağlık durumu...

Ünlü oyuncuya doktorları 10 gün istirahat etmesini uygun gördü. 

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