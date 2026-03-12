Kara para davasının simgesi olmuştu! Dilan ve Engin Polat çiftinin kırmızı ferrarisi satışa çıktı, fiyatı...
Lüks yaşantıları ile tanınan Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama davası ile gündeme bomba gibi düşmüştü. O dönem en çok konuşulan konu Dilan Polat'ın altın tozlu kahvesi ve kırmızı Ferrari marka arabası olmuştu. Soruşturma ile birlikte el konulan araç şimdi ise satışa çıkması ile yeniden gündem oldu.
Güzellik merkezleri ve çeşitli iş kolları ile lüks yaşam sürdüğünü öne süren Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama suçu ile soruşturma geçirmişti. Cezaevine de giren çift sürecin ardından dönemin sembolü olan kırmızı Ferrari otomobilini satma kararı aldı.
Kara para aklama davasıyla Türkiye’de gündem yaratan Dilan Polat ve Engin Polat’ın ünlü kırmızı Ferrari’si satışa çıktı. Polat çiftinin, arabaları için 38 milyon 500 bin TL istediği öğrenildi.
Bir dönem sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça tartışma konusu olan ve yargılandıkları kara para aklama davasıyla da gündem yaratan Dilan Polat ve Engin Polat'ın serbest bırakıldıktan sonraki hayatları da yakından takip ediliyor.
KIRMIZI FERRARİ SATIŞA ÇIKTI!
Kara para aklama davasında aylarca hapis yatan Dilan ve Engin Polat, 2023 yılında düzenlenen büyük operasyonda yediemin otoparkına çekilen, daha sonra ise geri alınan lüks araçlarından birini satmaya hazırlanıyor.