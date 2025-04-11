'Kara liste' detayı! Fenerbahçe’de Mourinho'nun En-Nesyri'yi neden oynatmadığı belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçta En-Nesyri yedek kulübesinde kalmıştı. En-Nesyri'nin neden oynamadığı belli oldu. Mourinho’nun yıldız futbolcuyu kara listeye aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü En- Nesyri, yükselen formunu kaybetti. Yıldız futbolcu Mart ayında beklentilerin çok altında bir performans gösterdi.
Faslı golcü Lig’de Antalyaspor maçında 1 gol atarken, Bodrum FK maçında ise sadece 1 asist yaptı. İki Galatasaray derbisini ise gol atamadan geçen En- Nesyri, Şubat ayında ise 3 gol atmıştı.
Trabzonspor ile oynanan maçta kadroda olmasın karşın süre almayan En- Nesyri’nin neden oynamadığı belli oldu.
Cezalılar listesine girdi
Gazeteci İbrahim Seten, 343 YouTube kanalında detayları “Baron” programında anlattı. Seten, teknik direktör Jose Mourinho’nun En- Nesyri’ye cezalılar listesine aldığını ifade etti.