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'Kara liste' detayı! Fenerbahçe’de Mourinho'nun En-Nesyri'yi neden oynatmadığı belli oldu

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'Kara liste' detayı! Fenerbahçe’de Mourinho'nun En-Nesyri'yi neden oynatmadığı belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçta En-Nesyri yedek kulübesinde kalmıştı. En-Nesyri'nin neden oynamadığı belli oldu. Mourinho’nun yıldız futbolcuyu kara listeye aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

'Kara liste' detayı! Fenerbahçe’de Mourinho'nun En-Nesyri'yi neden oynatmadığı belli oldu

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü En- Nesyri, yükselen formunu kaybetti. Yıldız futbolcu Mart ayında beklentilerin çok altında bir performans gösterdi.

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'Kara liste' detayı! Fenerbahçe’de Mourinho'nun En-Nesyri'yi neden oynatmadığı belli oldu

Faslı golcü Lig’de Antalyaspor maçında 1 gol atarken, Bodrum FK maçında ise sadece 1 asist yaptı. İki Galatasaray derbisini ise gol atamadan geçen En- Nesyri, Şubat ayında ise 3 gol atmıştı.

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'Kara liste' detayı! Fenerbahçe’de Mourinho'nun En-Nesyri'yi neden oynatmadığı belli oldu

Trabzonspor ile oynanan maçta kadroda olmasın karşın süre almayan En- Nesyri’nin neden oynamadığı belli oldu.

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'Kara liste' detayı! Fenerbahçe’de Mourinho'nun En-Nesyri'yi neden oynatmadığı belli oldu

Cezalılar listesine girdi

Gazeteci İbrahim Seten, 343 YouTube kanalında detayları “Baron” programında anlattı.  Seten, teknik direktör Jose Mourinho’nun En- Nesyri’ye cezalılar listesine aldığını ifade etti.

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