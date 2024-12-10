Kara kış kapıya dayandı! Sıcaklıklar 13 derece birden düşecek, kar geri geliyor!
Soğuk hava ve kar geri geliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10-13 derece düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü havaların soğumasıyla birlikte 20 ilde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yağışlı havanın 2-3 gün daha yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da çarşamba gününden itibaren 10-13 derece düşeceği tahmin ediliyor.
20 il için kar yağışı uyarısı: Havaların soğumasıyla birlikte hafta sonu bir çok ilde kar yağışı etkili olacak.
Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Tunceli, Artvin, Ardahan, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının 10-13 derece düşmesiyle birlikte hafta sonu kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'a kış geri geliyor
İstanbul'da hava sıcaklıkları 17 dereceden 7 derecelere kadar düşecek. Yağışlı havanın perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.