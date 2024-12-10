Kara kış kapıya dayandı! Sıcaklıklar 13 derece birden düşecek, kar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yağışlı havanın 2-3 gün daha yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da çarşamba gününden itibaren 10-13 derece düşeceği tahmin ediliyor.