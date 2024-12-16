Kara kış dört bir yandan bastırdı! 7 bölge için yeni uyarı geldi
Meteoroloji Türkiye'nin 7 bölgesi için de yağış alarmı verdi. Sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı birçok bölgeyi etkileyecek. Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkat! İşte 16 Aralık hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Arlık hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan uzman değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağış bekleniyor. Mardin çevresi hariç Güneydoğu Anadolu'da da aralıklı yağmur etkisini gösterecek.
YAĞMUR, KAR VE DON UYARISI
Kıyı bölgelerinde sağanak, iç kesimlerde ise yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Antalya'nın doğu kıyılarında ve Finike çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normallerinde, kuzeyde 1-3 derece altında, güneyde ise 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyden, diğer bölgelerde güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.