Kara kış dört bir yandan bastırdı! 7 bölge için yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Arlık hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan uzman değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağış bekleniyor. Mardin çevresi hariç Güneydoğu Anadolu'da da aralıklı yağmur etkisini gösterecek.