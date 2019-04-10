Kara delik nedir? Avrupa Güney Gözlemevi kara deliğin ilk fotoğrafını yayınladı
Kara delikle ilgili beklenen açıklama geldi, Avrupa Güney Gözlemevi dünya tarihinde çekilen ilk kara delik fotoğrafını yayınladı.
Avrupa Güney Gözlemevi saat 16.00'da 'çığır açacak' bilimsel gelişmeyi duyuracağını açıklamıştı. Dünyanın heyecanla beklediği açıklama geldi. Dünya çapında 200 bilim insanından oluşan bir ekip bugün ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın dünyanın farklı yerlerinde bulunan 8 teleskoptan toplanan verilerle elde edildiği belirtiliyor.
Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı. Merakla beklenen basın toplantısı başladı. National Science Foundation direktörü France Cordova açıklamanın kara delikler ile ilgili olacağını resmen duyurdu.
Kara delik nedir, neden oluşur: Kara delikler en basit anlatımıyla, çok büyük kütleli olan ve çok güçlü çekim kuvvetleri nedeniyle yeteri kadar yakın mesafede bulunan her şeyi yutan kozmik yapılardır.
Neden oluştuklarının cevabı ise kütle çekim kuvveti ile yıldız iç basıncının çatışmasında gizli. Ömrünün sonuna doğru yaklaşan yıldızlarda bir süre sonra merkezdeki nükleer tepkimeler kütle çekim kuvvetini dengeleyemez hale gelir, bu nedenle yıldızın tüm kütlesi merkeze doğru çekilmeye başlar. Bir süre sonra tüm kütle bir noktaya toplanmış olur ve yoğunluk inanılmaz arttığından bu kütlenin çevresinde olan her şey, ışık bile, bu yeni oluşan yapının içerisine doğru çekilir.