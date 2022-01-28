Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi
BURDUR Gölü'nde kar yağışının ardından köpüklenme gerçekleşti. Uzmanlar köpüklenmenin doğal süreç olduğunu söyledi.
Mevsimsel kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen Burdur Gölü'nde oluşan köpüklenme dikkatlerden kaçmadı.
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Su seviyesi son yıllarda yaklaşık 18 metre düşen göl kıyısında köpüklenme gözlemlendi.
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Yaklaşık 5 kilometrelik sahil boyunca yoğun köpüklenme oluştuğu görüldü.
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Her yıl meydana gelen köpüklenme bu yılda gerçekleşirken göle ziyarete gelenler şaşkınlık yaşadı.
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