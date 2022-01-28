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Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

İhlas Haber Ajansı
Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

BURDUR Gölü'nde kar yağışının ardından köpüklenme gerçekleşti. Uzmanlar köpüklenmenin doğal süreç olduğunu söyledi.

Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

Mevsimsel kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen Burdur Gölü'nde oluşan köpüklenme dikkatlerden kaçmadı.

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Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

Su seviyesi son yıllarda yaklaşık 18 metre düşen göl kıyısında köpüklenme gözlemlendi.

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Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

Yaklaşık 5 kilometrelik sahil boyunca yoğun köpüklenme oluştuğu görüldü.

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Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpüklendi

Her yıl meydana gelen köpüklenme bu yılda gerçekleşirken göle ziyarete gelenler şaşkınlık yaşadı.

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