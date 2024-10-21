Kar yağışı ve sağanak geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.