Kar yağışı sonrası İstanbul'da barajlar rekor kırdı! 'Uzak durun' diyen İSKİ uyardı: Taşkın alarmı
Aybar kar fırtınası sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu. İSKİ'den vatandaşlara önemli uyarı geldi.
İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.
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İSKİ verilerine göre barajlarda doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükseldi.
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İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
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İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.
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