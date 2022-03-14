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Kar yağışı sonrası İstanbul'da barajlar rekor kırdı! 'Uzak durun' diyen İSKİ uyardı: Taşkın alarmı

Kar yağışı sonrası İstanbul'da barajlar rekor kırdı! 'Uzak durun' diyen İSKİ uyardı: Taşkın alarmı

Aybar kar fırtınası sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu. İSKİ'den vatandaşlara önemli uyarı geldi.

Kar yağışı sonrası İstanbul'da barajlar rekor kırdı! 'Uzak durun' diyen İSKİ uyardı: Taşkın alarmı

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.

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Kar yağışı sonrası İstanbul'da barajlar rekor kırdı! 'Uzak durun' diyen İSKİ uyardı: Taşkın alarmı

 İSKİ verilerine göre barajlarda doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükseldi.

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Kar yağışı sonrası İstanbul'da barajlar rekor kırdı! 'Uzak durun' diyen İSKİ uyardı: Taşkın alarmı

İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Kar yağışı sonrası İstanbul'da barajlar rekor kırdı! 'Uzak durun' diyen İSKİ uyardı: Taşkın alarmı

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.

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