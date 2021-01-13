Kar yağışı nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı
Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Sivas-Kayseri kara yolunda mahsur kalan çok sayıda aracın sürücüsü, yolun açılmasını bekliyor. Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
SİVAS-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır yoldan çıktı.
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Refüjdeki bariyerlere sıkışan TIR'ın dorseleri Kayseri'den Sivas'a gidiş istikametini ulaşıma kapattı.
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Çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede TIR'ı kurtarmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.
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Öte yandan; Şarkışla-Altınyayla ilçeleri arasındaki kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
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