Kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri, seferler iptal oldu, bu illerdekiler dikkat!
Türkiye soğuk ve kar yağışının etkisi altında. Dün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı ve İstanbul dahil pek çok şehir beyaza büründü. Peki yağış sürecek mi? Meteoroloji'nin son tahminleri nasıl?
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede (5 ila 15 derecede) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceğini bildirdi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFAD'dan bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada "24 Kasım 2024 tarihi için 16 ilimize Turuncu, 15 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. " denildi.