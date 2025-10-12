Kar yağışı fena bastırdı! 15 ilimiz beyaza büründü

KAYSERİ

Kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek yerlerde ve bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı da beyaz örtü ile kaplandı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede Erciyes Kayak Merkezi’nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.