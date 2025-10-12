Kar yağışı fena bastırdı! 15 ilimiz beyaza büründü
Kış bu yıl erken geldi ve Erzincan, Sivas, Bursa, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Tokat, Bartın, Amasya, Giresun, Niğde, Bolu, Karabük, Kayseri ile Ordu’nun yüksek kesimleri ve bazı yaylalar beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bölgede yer yer kar yağışı etkili oldu ve kış şartları şimdiden hissedilmeye başladı.
Gümüşhane il merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı.
GİRESUN
Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Şehir merkezinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından yağmur etkisini gösterdi.
Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği öğrenildi.
ORDU
Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası karla birlikte beyaza büründü.
Yaylalardaki kar yağışını bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Ordu kent merkezinde ise yağmur etkili oldu.
KAYSERİ
Kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek yerlerde ve bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı da beyaz örtü ile kaplandı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede Erciyes Kayak Merkezi’nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.