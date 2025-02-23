Kar yağışı eğitimi durdurdu! Tatil haberleri peş peşe geldi

KASTAMONU

İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı, don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtilerek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.