Kar yağışı eğitimi durdurdu! Tatil haberleri peş peşe geldi
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildi. İşte okulların tatil edildiği iller...
Birçok kent için kar yağışı uyarısı yapılırken peş peşe kar tatili haberi de geldi. İşte eğitime ara verilen iller...
SAMSUN
Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.
BARTIN
Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
KASTAMONU
İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı, don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtilerek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.