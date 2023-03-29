Kar yağışı başladı! Meteoroloji 56 il için uyarı verdi! Sıcaklıklar 15 derece düşecek deprem bölgesinde alarm
TÜRKİYE Mart ayının son günlerinde yoğun kar yağışının etkisi altına giriyor. Afyonkarahisar ve Denizli başta olmak üzere bir çok il yeni güne kar altında yandı. Meteoroloji 32 şehre sarı, 24 şehri turuncu kod olmak üzere 56 il için alarm verdi. Deprem bölgesinde yoğun yağış ve soğuk hava etkili oyacak. Bölgede yine sel riski var... İşte 29 Mart 2023 günü hava durumu tahminleri...
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kod uyarısı yaptı. Türkiye genelinde sıcaklıklar 8 ila 15 derece azalacak. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Afyonkarahisar ve Denizli Mart ayının sonunda yeni güne kar sürpriziyle uyandı. İşte 29 Mart çarşamba günü hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Sıcaklık 8 ila 15 derece azalıyor
Meteorolojiden verilen son bilgilere göre Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
56 il için sarı ve turuncu alarm verildi
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli sağanak, yoğun Kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.