Kar yağdı kendini şortla dışarı attı! Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den olay pozlar
27 yaşındaki genç güzel Hande Erçel kar yağınca şortla kendini dışarı attığı anlar görenleri şaşırttı.
FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizisinin sevilen oyuncusu Hande Erçel son zamanlarda Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme geliyordu. İkilinin geçtiğimiz haftalarda bu konuda yaptıkları açıklamalarla bu iddiaları yalanlamıştı.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin arkadaşlarıyla birlikte verdikleri pozdaki samimiyetleri akıllara aşk yaşadıklarını getirmişti.
Aşk iddialarının yanı sıra Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.
18 milyonu aşkın takipçisiyle Instagram'da her paylaştığı milyonlarca beğeni alan Hande Erçel son paylaşımıyla olay oldu.