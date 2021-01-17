Kar yağdı kendini şortla dışarı attı! Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den olay pozlar

FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizisinin sevilen oyuncusu Hande Erçel son zamanlarda Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme geliyordu. İkilinin geçtiğimiz haftalarda bu konuda yaptıkları açıklamalarla bu iddiaları yalanlamıştı.