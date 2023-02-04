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Kar yağdı herkes oraya akın etti! Kuyruğun ucu gözükmüyor

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Kar yağdı herkes oraya akın etti! Kuyruğun ucu gözükmüyor

Uludağ, tatilcilerin akınına uğrarken trafikte de uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluğun sömestr tatilinin bitmesiyle azalması bekleniyor. Sıcaklığın -11 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağdı herkes oraya akın etti! Kuyruğun ucu gözükmüyor

Kış turizminin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 11 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilinin son hafta sonunu, Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler trafikte ise uzun kuyruklar oluşturdu.

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Kar yağdı herkes oraya akın etti! Kuyruğun ucu gözükmüyor

Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. İşte Uludağ'dan gelen son görüntüler..

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Kar yağdı herkes oraya akın etti! Kuyruğun ucu gözükmüyor
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Kar yağdı herkes oraya akın etti! Kuyruğun ucu gözükmüyor
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