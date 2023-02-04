Kar yağdı herkes oraya akın etti! Kuyruğun ucu gözükmüyor
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Uludağ, tatilcilerin akınına uğrarken trafikte de uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluğun sömestr tatilinin bitmesiyle azalması bekleniyor. Sıcaklığın -11 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı.
Kış turizminin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 11 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilinin son hafta sonunu, Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler trafikte ise uzun kuyruklar oluşturdu.
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Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. İşte Uludağ'dan gelen son görüntüler..
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