Kar yağdı 15 şehirde okullar tatil edildi! Karda yol açma çalışması yapan kepçe uçuruma yuvarlandı 2 ölü 2 kayıp...
TÜRKİYE'nin dğusu kara teslim oldu. Kar yağışı nedeniyle 12 şehirde okullar tatil edilirken, Ağrı'da kar nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışan iş makinası uçurumdan yuvarlandı, iki kişi öldü 2 kişi kayboldu.
Kar yağışı etkili olmaya başlarken felaket ve okul tatili haberleri peş peşe geldi. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ise kayboldu. Öte yandan kar yağışı nedeniyle 15 şehirde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği şehirler...
Köylülere yardıma giden kepçe uçuruma yuvarlandı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesin Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine İl AFAD Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.
Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı. Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, paletli ambulansa getirdi.
Kepçeden kaybolan 2 kişi aranıyor
Ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince götürüldüğü Taşlıçay Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan ekiplerin diğer 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmasına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ara verildi. Sabah havanın ağarması sonrası başlayan aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişi aranıyor.