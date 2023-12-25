Kar yağdı 15 şehirde okullar tatil edildi! Karda yol açma çalışması yapan kepçe uçuruma yuvarlandı 2 ölü 2 kayıp...

Kepçeden kaybolan 2 kişi aranıyor

Ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince götürüldüğü Taşlıçay Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan ekiplerin diğer 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmasına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ara verildi. Sabah havanın ağarması sonrası başlayan aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişi aranıyor.