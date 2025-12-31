BIST 11.220
DOLAR 42,96
EURO 50,52
ALTIN 5.954,97

Kar ve tipi etkili oluyor! Bu yollar ulaşıma kapandı 133 sefer iptal edildi

|
Kar ve tipi etkili oluyor! Bu yollar ulaşıma kapandı 133 sefer iptal edildi

Soğuk ve kuvvetli kar yağışının etkisi altında olan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi. THY, Pegasus, Ajet de peş peşe seferlerini iptal etti.

Kar ve tipi etkili oluyor! Bu yollar ulaşıma kapandı 133 sefer iptal edildi - Resim: 1

Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Göksun yolunun 0-53. kilometrelerinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Bu nedenle yol geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

19
Kar ve tipi etkili oluyor! Bu yollar ulaşıma kapandı 133 sefer iptal edildi - Resim: 2

Kangal-Gürün yolunun 41-66, Sivas-Gürün yolunun 0-19 ve Sivas-Kangal yolunun 0-42. kilometrelerinde kar ve tipi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla trafik akışı sağlanamıyor.

29
Kar ve tipi etkili oluyor! Bu yollar ulaşıma kapandı 133 sefer iptal edildi - Resim: 3

Ayrıca, Malatya-Adıyaman il sınırındaki Erkenek-Gölbaşı yolu ile Adıyaman-Çelikhan yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

39
Kar ve tipi etkili oluyor! Bu yollar ulaşıma kapandı 133 sefer iptal edildi - Resim: 4

Niğde-Çiftlik yolunun 8-30. kilometrelerinde de kar ve tipi ulaşımı engelliyor.

49