Kar ve tipi etkili oluyor! Bu yollar ulaşıma kapandı 133 sefer iptal edildi
Soğuk ve kuvvetli kar yağışının etkisi altında olan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi. THY, Pegasus, Ajet de peş peşe seferlerini iptal etti.
Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Göksun yolunun 0-53. kilometrelerinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Bu nedenle yol geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Kangal-Gürün yolunun 41-66, Sivas-Gürün yolunun 0-19 ve Sivas-Kangal yolunun 0-42. kilometrelerinde kar ve tipi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla trafik akışı sağlanamıyor.
Ayrıca, Malatya-Adıyaman il sınırındaki Erkenek-Gölbaşı yolu ile Adıyaman-Çelikhan yolunu açma çalışmaları devam ediyor.
Niğde-Çiftlik yolunun 8-30. kilometrelerinde de kar ve tipi ulaşımı engelliyor.