Kar ve soğuk hava İstanbul'a geri geliyor! Arka arkaya uyarı yapıldı
Yazdan kalma günler önümüzdeki hafta tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın, Marmara'da 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. İşte uyarılar...
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı. Bugün İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye çıkması bekleniyor.
Kış geri geliyor
Ancak bu durum önümüzdeki hafta tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. Hatta İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor.
AKOM'dan kar uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu. AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.
İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.