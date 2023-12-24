Kar ve fırtına Türkiye'yi etkisi altına alacak, meteoroloji İstanbul için de kritik gün verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklaması vatandaşlar tarafından araştırıldı. En çok ise İstanbul'daki kar yağışı merak edildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji tarih verdi mi?
İstanbul'da kar yağışı başladı mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son alarmıyla belediyeler yeniden harekete geçti. Sıcaklığın düştüğü bugünlerde akıllara kar yağışı geldi. Meteorolojik haritada kar, fırtına ve kuvvetli yağışları yer aldı. Ankara için kar uyarısı yenileyen Meteoroloji özellikle Bolu'daki vatandaşları uyardı. Karayolları konusunda uyaran Meteoroloji'nin açıklamalarında gözler İstanbul'a çevrildi.
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?
Meteoroloji Genele Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok kent için alarm verildi. AKOM’dan da İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Vatandaşlara yapılan uyarıda ‘yarın akşam saatlerine kadar’ dikkatli ve tedbirli olması konusunda bildirim geldi. Trafiğe çıkacak olan vatandaşlara kış lastiği konusu yenilendi. Kazalara yolda kalmaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasında yer alan o açıklama detayları;
Rüzgarın 23 Aralık tarihinde öğle saatlerinden itibaren batı yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi bekleniyor. Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının da tahmin ediliyor. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarları yenilendi. Öte yandan İstanbul akşamüstü Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere yağmurlu olacak ve hava 13 derece görülecek. Ankara'da geceye doğru karla karışık yağmur artacak.
Meteoroloji, 24 Aralık 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 21 il için sarı kodlu uyarı yapılırken kuvvetli yağışlar nedeniyle yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte yurt genelinde kar yağışı ve sağanak beklenen iller...