Kar ve fırtına Türkiye'yi etkisi altına alacak, meteoroloji İstanbul için de kritik gün verdi!

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genele Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok kent için alarm verildi. AKOM’dan da İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Vatandaşlara yapılan uyarıda ‘yarın akşam saatlerine kadar’ dikkatli ve tedbirli olması konusunda bildirim geldi. Trafiğe çıkacak olan vatandaşlara kış lastiği konusu yenilendi. Kazalara yolda kalmaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi.