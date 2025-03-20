Kar ve fırtına tüm yurdu sardı! 33 ile sarı kodlu uyarı! Havalar ne zaman ısınacak?
Meteoroloji , 20 Mart 2025 hava durumu raporunu açıkladı. Kuvvetli sağanak, fırtına veya kar yağışı beklenen 33 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ancak soğuk kalıcı değil. Havaların ısınacağı tarih de belli oldu. İşte son hava durumu tahminleri...
Yurt genelinde son birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgası bugün birçok kentte etkisini artıracak. Soğuk havaya birçok il ve ilçe merkezinde sağanak, fırtına veya kar yağışı da eşlik edecek. Ancak havaların yeniden ısınacağı ve baharın etkisini hissettireceği tarih de belli oldu. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar yağacak mı? Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM)’nin son değerlendirmelerine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava yağışlı geçecek. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
RÜZGAR ŞİDDETLİ, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Güney Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın 40-70 km/sa hızla kuvvetli, Akdeniz’de ise yer yer 70-90 km/sa hızında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
33 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, kar, sağanak ve fırtına nedeniyle 33 kent için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Uyarı yapılan iller şöyle: Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman ve Şırnak.