Kar ve fırtına tüm yurdu sardı! 33 ile sarı kodlu uyarı! Havalar ne zaman ısınacak?

Yurt genelinde son birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgası bugün birçok kentte etkisini artıracak. Soğuk havaya birçok il ve ilçe merkezinde sağanak, fırtına veya kar yağışı da eşlik edecek. Ancak havaların yeniden ısınacağı ve baharın etkisini hissettireceği tarih de belli oldu. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar yağacak mı? Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...