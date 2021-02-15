Kar tatilleri peş peşe geldi! Hangi illerde okullar tatil oldu?
15 Şubat itibarı ile yüz yüze eğitime başlanırken yoğun kar yağışı nedeni ile tatil haberleri de art arda geliyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Peki hangi illerde okullar tatil oldu?
Kar yağışı hayatı olumsuz etkilemesinin yanı sıra eğitimin aksamasına da sebep oluyor. Bundan dolayı, illerin valilikleri tarafından okullar tatil ediliyor. İstanbul'da yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verilirken Kastamonu, Uşak, Sinop, Bartın ve Niğde'de eğitime bir süre ara verildi.
NİĞDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı ve buzlanma) nedeniyle Niğde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Niğde merkez ve ilçelerimizdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda, resmi ve özel anaokullarımız ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarımızda yüz yüze eğitime iki gün ( 16.02.2021- 17.02.2021) süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bu tarihlerde idari izinli sayılması kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
BARTIN'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR TATİLİ
Bartın Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili karar aldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime devam edilen okullar ve kurslarda eğitim-öğretime 16 Şubat günü bir gün süreyle ara verildi.
SİNOP'TA OKULLAR 2 GÜN DAHA TATİL
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarılara göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanmalardan kaynaklı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2021/18 sayılı kararına istinaden, ilimiz genelinde resmi-özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı günü ve 17 Şubat Çarşamba günü 2 (iki) gün ara verilmiş olup, eğitime uzaktan eğitim ile devam edilecektir" denildi.