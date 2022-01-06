Kar, sağanak, fırtına fena geliyor! Meteoroloji'den saatli uyarı İstanbul, Edirne, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.