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Kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı! Binler Erzurum'a akın etti: Pistler doldu taştı

Kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı! Binler Erzurum'a akın etti: Pistler doldu taştı

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, kayağın keyfini çıkarttı. Pistler dolup taşarken, kayakseverler soğuk havaya aldırış etmedi.

Kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı! Binler Erzurum'a akın etti: Pistler doldu taştı

Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

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Kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı! Binler Erzurum'a akın etti: Pistler doldu taştı

Geçtiğimiz hafta içi resmi sezon açılışı yapılan Palandöken’de kar kalınlığı 65 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

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Kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı! Binler Erzurum'a akın etti: Pistler doldu taştı

70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. 

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Kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı! Binler Erzurum'a akın etti: Pistler doldu taştı

Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeden kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

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