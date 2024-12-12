Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Komşu iller beyaza büründü işte tarih

SICAKLIKLARI DAHA DA DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bu düşüş, kar yağışı ihtimalini artırırken, don ve buzlanma riskini de beraberinde getiriyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Aynı zamanda pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle sürücüler için dikkatli olunması gereken bir süreç başlıyor.