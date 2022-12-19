Kar İstanbul sınırına dayandı lapa lapa yağacak meteoroloji son uyarıyı yaptı
Meteorolojinin günler öncesinden işaret ettiği kritik günler başladı, kar yağışı İstanbul sınırına kadar dayandı. Sıcaklıkların 20 derece birden düşmesi ile tepetaklak olan hava durumu raporuna göre yurdun iç kesimlerinde kar yağışı başlıyor. Özellikle Bilecik, Eskişehir, Bolu, Yozgat, Kastamonu çevrelerinde kar yağışı görülecek. İstanbul için beklenen kar yağışı ise kapıda!
Bu sene ne zaman kar yağacak diye sabırsızlıkla bekleyenlere güzel haberi meteoroloji günler öncesinden vermişti ve tahminler tuttu. Sıcaklıkların bir anda tepetaklak olması ile kar yağışı birçok ilde kendini gösterdir. Bilecik'e kadar gelen kar yağışı İstanbul sınırına dayandı. Peki İstanbul'da kar ne zaman yapacak, bugün hangi illerde kar yağışı var? İşte haritalı ve detaylı 5 günlük hava durumu tahmini.
Haftasonu, özellikle cumartesi günü 20 derecelere sıcaklıklar yazdan kalma günler yaşatsa da asıl kış şimdi başlıyor. Meteoroloji birçok il için uyarı üstüne uyarı yaptı. Sibirya soğukları Trakya üzerinden yurda giriş yaparken, Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak. İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz ise kar yağışlı olacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamayla, vatandaşlara fırtına konusunda da uyarı yapıldı.
Yağış, fırtına, kar alarmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu illerde karla karışık yağmur var
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor.