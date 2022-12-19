Kar İstanbul sınırına dayandı lapa lapa yağacak meteoroloji son uyarıyı yaptı

Bu sene ne zaman kar yağacak diye sabırsızlıkla bekleyenlere güzel haberi meteoroloji günler öncesinden vermişti ve tahminler tuttu. Sıcaklıkların bir anda tepetaklak olması ile kar yağışı birçok ilde kendini gösterdir. Bilecik'e kadar gelen kar yağışı İstanbul sınırına dayandı. Peki İstanbul'da kar ne zaman yapacak, bugün hangi illerde kar yağışı var? İşte haritalı ve detaylı 5 günlük hava durumu tahmini.