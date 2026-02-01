Kar geri dönüyor! Meteoroloji İstanbul için tarih verdi
Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası, Trakya ve İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak. Batı bölgelerinde yağışların kuvvetlenmesi beklenirken, hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanması bekleniyor.
Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul ve Trakya için alarm verildi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hızla düşmesi, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre özellikle batı bölgelerde sağanak etkisini artıracak. Trakya’dan gelen soğuk hava nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bugün görülen karla karışık yağmurun yarın kara dönüşmesi bekleniyor.
İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR
Megakentte pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) raporuna göre pazartesi sabahından itibaren sıcaklıklar hızla düşecek.
Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir’de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.