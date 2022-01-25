Kar fırtınası Yunanistan'da hayatı felç etti! Saatlerce yolda mahsur kaldılar: Özür dileyip ücretsiz yaptılar

Yunanistan’ı “Elpis” adlı kar fırtınası vurdu. Ülkenin birçok bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle başkent Atina'nın çevresindeki en büyük otoyolu Attiki Odos da dahil olmak üzere birçok merkezi yol trafiğe kapanırken, toplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor. Kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.