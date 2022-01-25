Kar fırtınası Yunanistan'da hayatı felç etti! Saatlerce yolda mahsur kaldılar: Özür dileyip ücretsiz yaptılar
YUNANİSTAN’ı “Elpis” adı verilen kar fırtınası vurdu. Ülkenin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı yaşanıyor.
Yunanistan’ı “Elpis” adlı kar fırtınası vurdu. Ülkenin birçok bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle başkent Atina'nın çevresindeki en büyük otoyolu Attiki Odos da dahil olmak üzere birçok merkezi yol trafiğe kapanırken, toplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor. Kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.
Attika Odos Otoyolu’nu işleten şirketin yoğun kar yağışına rağmen geçişleri ücretsiz hale getirmemesi gişelerde yaşanan beklemeler nedeniyle yoldaki trafiği artırırken, bazı sürücüler 5 saat yolsa mahsur kaldı.
Gelen tepkiler ve yoğun kar yağışının ardından geçişleri ücretsiz yapan şirket kamuoyundan özür diledi.
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianidis yaptığı açıklamada, kar fırtınasının önümüzdeki saatlerde daha da kötüleşeceğini vurgulayarak, Attika Odos Otoyolu’nun saatlerce kapalı kalmasından sorumlu olanların cezalandırılmasını istedi.