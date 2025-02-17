Kar fırtınası geliyor! Sıcaklık 12 derece birden düşecek, peş peşe uyarılar o günlere aman dikkat

İstanbul'da yarın kuvvetli yağmur beklendiğini belirten Çelik, salı yağmurun şiddetini azaltacağını, çarşamba karla karışık yağmur görüleceğini, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışı beklendiğini bildirdi. Çelik, "Şu anda İstanbul'da kar yağışlarının çok kuvvetli olmasını beklemiyoruz ama geçtiğimiz sistemden biraz daha fazla hissedilecek diyebiliriz. Yerde kar örtüsü bırakma ihtimali daha yüksek." dedi.