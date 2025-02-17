Kar fırtınası geliyor! Sıcaklık 12 derece birden düşecek, peş peşe uyarılar o günlere aman dikkat
Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılar yapıyor.Yapılan açıklamalara göre kar birikimi özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde olacak. İşte son hava durumu tahminleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Son değerlendirmelere göre, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde önce kuvvetli yağmur görüleceğini, salı günü ise sıcaklığın hızla düşeceğini belirten Çelik, çarşamba yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.
İstanbul'da yarın kuvvetli yağmur beklendiğini belirten Çelik, salı yağmurun şiddetini azaltacağını, çarşamba karla karışık yağmur görüleceğini, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışı beklendiğini bildirdi. Çelik, "Şu anda İstanbul'da kar yağışlarının çok kuvvetli olmasını beklemiyoruz ama geçtiğimiz sistemden biraz daha fazla hissedilecek diyebiliriz. Yerde kar örtüsü bırakma ihtimali daha yüksek." dedi.
Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde ise "Altay Kar Fırtınası yola çıktı! 70 şehir kar potasına giriyor. Marmara ve özellikle Karadeniz'de etkili kar var! " denildi.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'un hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.