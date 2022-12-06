Kar filan yok İstanbul için şaşırtan hava! Meteororoloji 8 Aralık için İzmir, Balıkesir, Bursa'yı uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini açıkladı. Kar geliyor haberlerine inanmayın. İstanbul için şaşırtan bir hava tahmini var. Sisli ve yağmurlu havanın ardından Aralık ayında hiç beklenmedik bir sıcaklık geliyor. Meteoroloji 8 Aralık 2022 perşembe günü için ise İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Çanakkale dahil bir çok ili şiddetli yağmur için uyardı. İşte son hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isimlerden son hava durumu tahminleri geldi. Bir çok yerde "kar geliyor" haberlerine kanmayın. Bu hafta Doğu Anadolu'daki bir kaç ildeki hafif kar yağışı dışında yurdun diğer kesimlerinde kar yağışı yok. Hatta şaşırtan bir hava ile geçecek bu hafta. 8 Aralık Perşembe günü için Meteorolojiden Ege ve Marmara bölgesindeki illere şiddetli yağmur uyarısı var. İstanbul için ise sürprize hazır olun... İşte son hava durumu tahmini...
İSTANBUL için beklenen kar yağışı bu hafta da yok. Tam tersine İstanbul'da sürpriz bir şekilde hava sıcaklığı hafta sonuna doğru artıyor. Aralık ayının çok üstüne çıkacak sıcaklıklar, hafta sonu bahar havası estirecek. Bu sıcaklığa lodos sebep olacak. İstanbul cumartesi günü 17 dereceyi pazar günü ise 18 dereceyi görecek. 8 Aralık perşembe ve 9 Aralık cuma günü yağmur geçişleri olacak ama bugün 13 derece civarında olan sıcaklık perşembeden itibaren 15 derecenin üstüne çıkacak.
Bugün hava nasıl? Orhan Şen'den gelen uyarı
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen bugün yurtta beklenen hava tahminini paylaştı. İstanbul hava durumu ile birlikte Orhan Şen kar yağışı görülecek doğudaki illeri açıkladı. Orhan Şen'in hava durumu tahmini şöyle:
-Bugün İstanbul'un sabah kuzey ilçeleri öğlen il geneli yağmurlu. Yarın Salı günü de aynı. Çarşamba yağış yok Perşembe tekrar geliyor. Sıcaklık ortalamanın 3-4 derece üzerinde. Bugün 14 C. Hafta sonu daha da artacak. Yağıştan dolayı sis yok.
Bugün yağmur beklenen iller
-Bugün Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu. Kars Ardahan dolayları kısa süre Karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Bugün iç bölgelerde SİS var. Perşembe batıdan yeni bir yağışlı hava geliyor. Hafta sonu Anadolu'da önemli bir yağış yok ve Lodos sıcaklığı tüm yurtta ortalamanın üzerine çıkartacak