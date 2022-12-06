Kar filan yok İstanbul için şaşırtan hava! Meteororoloji 8 Aralık için İzmir, Balıkesir, Bursa'yı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isimlerden son hava durumu tahminleri geldi. Bir çok yerde "kar geliyor" haberlerine kanmayın. Bu hafta Doğu Anadolu'daki bir kaç ildeki hafif kar yağışı dışında yurdun diğer kesimlerinde kar yağışı yok. Hatta şaşırtan bir hava ile geçecek bu hafta. 8 Aralık Perşembe günü için Meteorolojiden Ege ve Marmara bölgesindeki illere şiddetli yağmur uyarısı var. İstanbul için ise sürprize hazır olun... İşte son hava durumu tahmini...